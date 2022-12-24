Студент ранил ножом однокурсника в учебном корпусе в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства конфликта между двумя студентами в петербургском колледже, в результате которого одного из учащихся госпитализировали с ножевым ранением. Конфликт произошел на втором этаже учебного корпуса на улице Руставели, рассказали 24 декабря в главке.

17-летний пострадавший попал в больницу в среднетяжелом состоянии, удар ножом пришелся в шею. По подозрению в нападении задержан 19-летний студент второго курса. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

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