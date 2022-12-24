Обстреляно село Попово-Лежачи Курской области

Украинские силовики в очередной раз обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Предварительно зафиксировано три прилета. Пострадавших нет, однако повреждения получили три частных домовладения,— следует из сообщения в telegram-канале господина Старовойта.— Поселок частично обесточен, ремонтные бригады приступают к устранению аварии».

В последний раз поселок, по официальным данным, обстреливали в середине ноября.

Какие населенные пункты в Черноземье попадают под огонь украинских силовиков — в специальном проекте.

Олег Мухин