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Центр поддержки экспорта помог кубанским предпринимателям экспортировать продукцию на 58 миллионов долларов

Объем экспорта кубанских предприятий, которые получили поддержку Центра поддержки экспорта, по сравнению с прошлым годом увеличился более чем на 40% и составил порядка 58 млн долларов США. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

С начала года ЦПЭ оказал более 2,5 тыс. услуг предпринимателям Кубани. Помощь получили 534 субъекта МСП.

«В текущих условиях наши предприниматели очень быстро адаптировались, нашли новые рынки сбыта и наладили экспортные связи с дружественными нам странами. По итогам 2022 года при помощи Центра поддержки экспорта более 60 представителей малого и среднего предпринимательства заключили контракты, из них 23 предприятия — впервые вышли на зарубежный рынок»,— рассказал замглавы Краснодарского края Александр Руппель.

Он добавил, что специалисты ЦПЭ помогают бизнесу освоиться на новых платформах, а также содействуют участию экспортеров в международных выставках. Так, в уходящем году кубанские предприятия посетили 12 международных выставок в России и за рубежом. В результате было заключены 35 контрактов с партнерами из Ирана, Турции, ОАЭ, Израиля, Индонезии, Киргизии, Армении и других стран ЕАЭС, СНГ, Азии и Ближнего Востока.

Маргарита Синкевич

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