В Шумихе открыли водозаборную станцию

В Шумихе ввели в эксплуатацию водозаборное сооружение со станцией водоподготовки. Также завершен частичный ремонт сетей водоснабжения города. Общий объем финансирования работ составил 120 млн руб., сообщил в своем telegram-канале губернатор Вадим Шумков.

«В Шумихе завершено строительство водозабора с современной станцией водоподготовки, резервуарами, фильтрами. Сегодня объект официально вводится. Надеюсь, теперь многолетняя маета жителей с перебоями поставки воды закончится», — отметил глава региона.