В Краснодаре от гриппа привились более 450 тысяч жителей

По данным на 24 декабря, в краевой столице прививку от гриппа сделали 455,8 тыс. человек. Это 100,5% от необходимого количества населения для выработки коллективного иммунитета, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан администрации краевого центра Светлана Харламова подчеркивает, что эпидемиологическая обстановка сейчас напряженная — количество заболевших гриппом и ОРВИ постоянно растет.

«Вакцинация — по-прежнему единственный надежный способ защитить себя от гриппа и его возможных осложнений. Прививочная кампания завершена, но прививочные кабинеты в поликлиниках продолжают работу. В этом году сезон гриппа стартовал несколько позже, чем обычно, и сейчас, в условиях нарастающей активности вирусов, прививку делать не поздно»,— говорит Светлана Харламова.

Сегодня краснодарцы могут бесплатно вакцинироваться одновременно от COVID и гриппа во всех городских поликлиниках. Прививочные кабинеты работают в будние и выходные дни.

Маргарита Синкевич

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