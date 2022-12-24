В Краснодарском крае коронавирусом за сутки заболели 57 человек

На Кубани за прошедшие сутки зафиксировали 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края. Заболели 33 женщины и 24 мужчины, в том числе ребенок двух лет. Самому старшему пациенту 83 года.

В Краснодаре выявили 21 случай заболевания, в Сочи — девять, по четыре — в Новороссийске и Ейском районе, три — в Каневском. В Кавказском и Красноармейском зарегистрировано по два заболевших, а в Анапе, Горячем Ключе, Гулькевичском, Динском, Калининском, Крымском, Кущевском, Ленинградском, Отрадненском, Северском, Староминском и Усть-Лабинском районах — по одному.

С начала пандемии на Кубани подтвердили 343 620 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 332 085 человек. Скончались 11 131 пациент. На амбулаторном лечении с подтвержденным коронавирусом 327 жителей.

Маргарита Синкевич

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