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На трассе в Завьяловском районе Удмуртии столкнулись «КамАЗ» и «МАЗ»

В 7 часов утра 24 декабря на 2 км автомобильной дороги «Завьялово-Гольяны-Аэропорт» в Удмуртии 46-летний водитель «КамАЗа» с полуприцепом не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «МАЗом» под управлением 57-летнего мужчины. Двигавшийся за «МАЗом» автомобиль «Скания» во избежание столкновения съехал в кювет. Об этом сообщает ГИБДД Удмуртии.

В результате ДТП водители автомобилей «КамАЗ» и «МАЗ» получили травмы. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Движение транспортных средств ограничено.

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