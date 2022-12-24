Краснодарцы решение взять кредит или ипотеку считают легкомысленным поступком

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование и выяснил, какие необдуманные поступки краснодарцы совершили в уходящем году. Самым легкомысленным поступком жители краевой столицы считают необдуманные покупки. Об этом заявили 9% респондентов. 7% опрошенных посчитали безрассудным решение взять кредит или ипотеку, а 5% — влюбленность или вступление в брак.

Кроме того, в число необдуманных поступков вошли смена места жительства и имиджа, путешествие, развод, игра на бирже, закрытие бизнеса, купание в холодной реке и прыжок с парашютом. При этом о кредите или женитьбе чаще сожалели мужчины, а женщины больше признавались в таких легкомысленных поступках, как путешествие или спонтанный переезд.

«В целом женщины в 2022 году вели себя благоразумнее мужчин: среди них безрассудных поступков не совершала каждая вторая (49%), тогда как среди представителей сильного пола — только 40%», — говорится в исследовании. 44% краснодарцев утверждают, что в 2022 году не совершали легкомысленных поступков.

Маргарита Синкевич

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