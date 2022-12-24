«Австром» построит жилой комплекс в микрорайоне КамГЭС

ООО «Строительная компания “Австром”» намеревается заняться возведением жилья на ул. Кавказской в Орджоникидзевском районе Перми. Общество направило в комиссию по землепользованию и застройке заявление с предложением повысить высотность застройки на участке в 1,7 га на ул. Кавказской, возле Орджоникидзевского райсуда. Сейчас на этой площадке можно строить дома не более шести этажей. Компания предложила установить здесь подзону среднеэтажной жилой застройки Ж-2 в 8 этажей. Участок пустует. На указанной территории СК «Австром» планирует возвести более 18 тыс. кв. м жилья.

Члены комиссии решили направить проект по повышению высотности застройки на ул. Кавказской на публичные слушания.

Строительная компания «Австром» входит в ГК «РИАЛ» депутата краевого заксобрания Юрия Борисовца. По данным kartoteka.ru, возглавляет ООО СК «Австром» Марина Дроздова. Как указано на сайте организации, среди проектов девелопера дома ул. Цимлянская, 19, Краснофлотская, 30б, Менжинского, 32, 34, Камская, 4б (Кондратово) и другие.