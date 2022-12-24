Жителя Тимашевского района отправили на скамью подсудимых за мошенничество

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 26-летний мужчина, проживающий в Тимашевском районе, взял в кредит 26 тыс. руб. При этом вносить обязательные платежи по договору он не стал. Кроме того, выяснилось, что при оформлении займа мужчина предоставил в организацию заведомо ложные сведения о трудоустройстве и платежеспособности. На период дознания он находился под подпиской он невыезде. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ — мошенничество в сфере кредитования. Подсудимом грозит арест на срок до четырех месяцев.

Маргарита Синкевич

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