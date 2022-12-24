Режиссер основанной Зеленским киностудии погиб под Бахмутом

Украинский режиссер Олег Бобало, отправившийся на фронт добровольцем от вооруженных сил Украины, погиб под Бахмутом. О гибели сообщила его жена Анна. Олег Бобало работал для студии «Квартал 95», основанной президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Хотела написать "это несправедливо", но разве есть справедливость в нашей жизни? По справедливости, он должен был снимать кино. Он должен бы быть востребован в этой области. Вместо этого у нас дома стоял автомат и куча военных "ништячков", которые передавала мама из Америки, для ребят»,— написала Анна Яремчук в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Студия «Квартал 95» была основана в 2002 году на базе коллектива команды КВН «95-й квартал». В 2009 году состоялась премьера первого фильма, снятого по сценарию студии,— «Любовь в большом городе». Одну из главных ролей в этом фильме сыграл Владимир Зеленский.

В 2012 году Олег Бобало получил грант президента Украины как молодой деятель в области кинематографии. Грант направили на создание короткометражного фильма «Структура кофе, или "Абзац"..!». Олег Бобало был режиссером сериала «Мамочки», фильма «Альпинист», «Они закончили войну», «Как казаки» и «Украинское кино. Становление».

Анастасия Ларина