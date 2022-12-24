Почти 300 млн рублей выделят трем свердловским городам на благоустройство

Три города Свердловской области получат 296 млн руб. на благоустройство общественных территорий, сообщил департамент информационной политики региона. Верхняя Пышма, Каменск-Уральский и Сысерть стали победителями VII всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, итоги которого подвели 23 декабря.

Так, Сысерть получит 90 млн руб. на благоустройство «Горного парка». Проект объединит креативный кластер «На Заводе», городскую набережную, спортивную лыжную и байдарочную базы, природный парк «Бажовские места».

Верхняя Пышма получит 100 млн руб. на благоустройство бульвара по Успенскому проспекту. Идея проекта заключается в создании современного сада в центре города. Кроме этого, там построят дополнительные площадки для проведения мероприятий, фестивалей и ярмарок.

Каменск-Уральский получит 106 млн руб. на проект «Байновский сад», который сейчас находится в запустении. Согласно проекту, пространство разделят на природную зону и культурно-развлекательную с торговым бульваром, амфитеатром и оранжереей.

Напомним, в Тюменской области проект благоустройства Александровского сада в Тобольске ранее стал одним из победителей всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. На его реализацию выделен федеральный грант в 90 млн руб.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина