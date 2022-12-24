Минсельхоз России отказал кубанским садоводам в просьбе отрегулировать наценку на фрукты в торговых сетях

Министерство сельского хозяйства России отказало кубанским садоводам отрегулировать наценку на фрукты в торговых сетях (документ есть в распоряжении редакции «Ъ-Кубань»). Как ранее сообщалось, письмо стало ответом на коллективное обращение, которое подписали 24 руководителя отраслевых союзов и предприятий ЮФО и СКФО.

«Ценовая конъюнктура на рынке плодовой продукции противоречива, розничная цена на плодовую продукцию в супермаркетах в разы выше средней оптовой закупочной цены у товаропроизводителей, что негативно сказывается на экономической составляющей производителей фруктов. Коэффициент превышения потребительской цены и цены производителей сельхозпродукции в среднем за три года целом по стране составляет 2,24. К примеру, средняя отгрузочная цена по РФ в 2021 году составляла 47,1 руб., а цена реализации в торговых сетях 101 руб.»,— поясняет генеральный директор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков.

Однако чиновники с мнением садоводов не согласились, обосновывая свою позицию статьями Гражданского кодекса РФ, в также ФЗ №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Согласно закону, хозяйствующие субъекты «самостоятельно определяют порядок и условия осуществления торговой деятельности, цены на продаваемые товары» и т. п. Кроме того, авторы сослались на «Кодекс добросовестных практик взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров». «КПД представляет собой эффективный механизм саморегулирования, обеспечивающий прозрачные, добросовестные, взаимовыгодные и не ограничивающие конкуренцию взаимоотношения между хозяйствующими субъектами»,— говорится в ответе ведомства садоводам.

Директор ООО «КСП «Дружба» Владислав Корчагин считает, что минсельхоз России отказал по формальным признакам, исходя из существующего законодательства, которое в большей степени отвечает интересам торговцев, а не сельхозтоваропроизводителей. «То, что сейчас сети монополизировали торговлю, — результат ликвидации традиционных мест оптовой торговли для сельхозтоваропроизводителей, в частности рынков. У сетей и ритэйла мощное лобби, так как это бизнес высоко маржинальный»,— говорит руководитель. Он добавляет, что от наценок в торговых сетях страдают и садоводы, и конечные покупатели. «Товаропроизводители продают те же фрукты гораздо дешевле, чем люди платят за них в магазинах. Вся прибыль остается у ритэйла. Если ситуация в ближайшее время не изменится, многие фермеры могут попросту обанкротиться», — поясняет Владислав Корчагин.

Маргарита Синкевич

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