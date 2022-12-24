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Количество ИТ-специалистов в Удмуртии увеличилось за год на 34,5%

Численность работников сферы ИТ в Удмуртии за год выросла на 34,5%. Об этом на пресс-конференции рассказал министр цифрового развития республики Тимур Меджитов. По его словам, рост произошел за счет новых специалистов, которые пришли после учебы или из других смежных отраслей, а также выделения в некоторых компаниях ИТ-подразделений. Также прирост дают специалисты, находящиеся физически в других регионах, но работающие удаленно на компании из Удмуртии.

Спрос на работников в ИТ по-прежнему большой, для подготовки кадров в регионе развивают образовательные проекты — ИТ-вектор образования и академию «Цифра». Способствовать притоку кадров будет также мера поддержки для ИТ-компаний в виде возвращения части НДФЛ. Она находится на согласовании в правительстве республики.

Изменился характер запроса на специалистов со стороны ИТ-компаний.

«Если в прошлом году нужны были все и много брали молодых специалистов, то сейчас в связи с некой осторожностью в плане найма людей интересуют в первую очередь ребята среднего уровня, так называемые мидлы или джун плюс, т.е. молодой человек не только закончил образование, но уже поучаствовал в каких-то проектах. Поэтому кадры нужны точно, но чуть большей квалификации»,— рассказал господин Меджитов.

В целом рынок ИТ в Удмуртии, по словам министра вырос в сравнении с прошлым годом на 1,4%. Он отмечает, что это не такие хорошие показатели, как хотелось бы, но с учетом внешних экономических условий они объяснимы.

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