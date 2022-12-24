В Камской долине установят зону для строительства студенческого кампуса

Власти Прикамья планируют установить специальное зонирование на участке в Камской долине под строительство межвузовского студенческого кампуса. Краевое минимущества подало заявление в комиссию по землепользованию и застройке, предложив установить на участке по ул. М. Жукова зону высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов ЦС-2. Крупный участок примерной площадью в 5,6 га расположен в районе пересечения улиц М. Жукова и Лермонтова. Сейчас эта земля находится в территориальной рекреационной зоне Р-2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

«На этой территории планируется строительство международного образовательного кампуса. Также подана заявка на федеральный бюджет с целью освоения данной территории»,— сообщила на заседании комиссии по ПЗЗ представитель регионального минимущества.

Проект строительства студенческого кампуса в Камской долине прорабатывается с 2018 года. Ориентировочная стоимость городка оценивается в 28,5 млрд руб. Уже имеется потенциальный инвестор: строительством объекта готово заняться ООО «Кампус “Парма”». Краевое минэкономразвития и компания уже согласовали основные условия концессионного соглашения. Пермский межвузовский кампус разместится в микрорайоне Камская долина, на площадке более 20 га. В рамках проекта планируется построить гостиницу на 5 тыс. человек, технопарк, учебно-лабораторные и спортивные объекты с бассейном и стадионом, а также конгресс-холл. Финансирование строительства будет осуществляться с помощью федеральных, региональных и частных средств.