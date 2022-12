Японские компании с 1 января прекратят страховать суда в водах РФ и Украины от военного ущерба

Крупные японские страховые компании с начала 2023 года перестанут возмещать возможный военный ущерб судам, навигация которых проходит в акватории России и Украины, сообщила газета «Никкэй». Это может негативно отразиться на поставках в Японию СПГ, который добывается в рамках проекта «Сахалин-2».

По информации газеты, Tokio Marine&Nichido Fire Insurance Co, Sompo Japan Insurance Co и Mitsui Sumitomo Insurance Co рассылают уведомления по поводу страховок своим клиентам. Утверждается, что решение компаний связано с отказом зарубежных фирм заключать соглашения перестрахования. Японские фирмы планируют после каникул провести переговоры по этому вопросу для обеспечения поставок СПГ.

«Сахалин-2» обеспечивает около 9% потребления Японией СПГ. Японские компании по рекомендациям правительства не стали выходить из проекта, как это сделала американская ExxonMobil. По итогам августа, поставки СПГ из РФ в Японию выросли на 211%.

Леонид Уварчев