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В сексе не увидели насилия

Фигурантам дела об изнасиловании школьниц в Екатеринбурге вынесли мягкий приговор

Октябрьский райсуд Екатеринбурга вынес приговор трем жителям Челябинской области, которых в прошлом году задержали за изнасилование трех школьниц. Изначально следствие полагало, что мужчины обманом завели подростков на съемную квартиру и изнасиловали, однако во время судебного процесса статью переквалифицировали на более мягкую — половое сношение с несовершеннолетними. В результате мужчины получили около трех лет колонии вместо 15 лет.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел 8 октября 2021 года. По версии следствия, Роман Калмыков и братья Василий и Николай Мерзличенко из Троицка (Челябинская область) под вымышленными именами познакомились в Екатеринбурге с тремя школьницами 14 и 15 лет. Мужчины сняли квартиру на ул. Малышева в центре города, где выпивали и занимались с подростками сексом. На следующее утро одна из девушек рассказала о случившемся маме, которая обратилась в полицию. Челябинцев сразу задержали в той же квартире.

Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области возбудило в отношении Калмыкова и братьев Мерзличенко уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней). По данным статьям им грозило до 15 лет лишения свободы. Дело на контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.

В прокуратуре Свердловской области заявили, что после случившегося была организована проверка исполнения ФЗ о защите прав несовершеннолетних, в ходе которой в том числе будет дана оценка работе органов системы профилактики.

В Октябрьский районный суд, согласно информации из его картотеки, дело поступило в июле 2022 года. Его рассматривали до начала декабря в закрытом режиме. В ходе процесса судьей было принято решение переквалифицировать статьи об изнасиловании на половое сношение с несовершеннолетними (ч. 3 и ч. 4 ст. 134 УК РФ) и развратные действия в отношения двух и более лиц (ч. 3 ст. 135 УК РФ). Об этом «Ъ-Урал» рассказали в пресс-службе суда. С чем было связано решение в суде, говорить не стали. Узнать адвокатов обвиняемых не удалось, поскольку их личности не разглашались из-за закрытого процесса. По информации ЕАН, школьницы сами предложили мужчинам снять квартиру и устроить «вписку».

Приговор челябинцам был вынесен 9 декабря. Суд назначил Роману Калмыкову три года и один месяц колонии, Василию Мерзличенко — три года, а Николаю Мерзличенко — два года и десять месяцев. Это одни из самых низких сроков, которые можно получить по данным статьям.

Илья Смирнов

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