Детский омбудсмен РФ сообщила об отсутствии связи с украинской коллегой

Дарья Герасимчук, уполномоченная президента Украины по правам ребенка, не выходит на связь с аппаратом российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Как пояснила госпожа Львова-Белова, российская сторона коммуницирует с украинскими правозащитниками через заместителя председателя правительства Украины Ирину Верещук.

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Аппараты омбудсменов контактируют по вопросу воссоединения семей, разлученных вследствие вывоза детей из занятых российской армией регионов Украины на территорию России. В начале августа больше 200 детей из Купянска, Изюма, Балаклеи, Казачьей Лопани и других населенных пунктов отправились в летние лагеря Краснодарского края — впоследствии ВСУ заняли большую часть Харьковской области, в связи с чем возвращение детей в семьи оказалось затруднено.

«Мы подключили наших силовиков, чтобы определить, насколько семьи готовы принять этих детей. Каким образом нам организовать эту передачу. Буквально несколько дней назад мы соединили маму, которая сейчас в Киеве, с ребенком, который был на территории ДНР»,— рассказала омбудсмен журналистам (цитата по «РИА Новости»).

По ее информации, в Краснодарском крае сейчас все еще находятся семьи из Харьковской и Запорожской областей, приехавшие на летний отдых. В начале сентября, после начала наступления ВСУ на Харьковском направлении, представитель пророссийской администрации Изюма Владислав Соколов заявил, что отправленных на отдых в Геленджик детей оставили на вторую смену.

«Все, что связано с детством, мы отрабатываем совместно с (уполномоченным по правам человека в РФ.— "Ъ") Татьяной Николаевной Москальковой. Верещук обращается к Москальковой, а мы вместе с ней дальше уже отрабатываем этот случай»,— рассказала Мария Львова-Белова о порядке взаимодействия с украинской стороной.

Андрей Сапожников