Псковское «Яблоко» обжалует решение Опочецкого суда об отказе признать незаконной досрочную отставку Светланы Васильковой

Опочецкий районный суд Псковской области решил отказать в признании незаконным решение собрания депутатов Пустошкинского района о досрочной отставке его главы Светланы Васильковой. Об этом сообщили в пресс-службе Псковского «Яблока».

Мотивированное решение будет изготовлено не позднее 27 декабря. В пресс-службе «Яблока» содержание резолютивной части назвали «ожидаемым» с момента, когда судья Александр Иванов не согласился с отводом судам Псковской области и отказал в передаче дела суду в другом регионе России (через областной суд).

Светлана Василькова оспорит решение в Псковском областном суде. Действия депутатов Пустошкинского района она считает «политической местью за отказ вступить в «Единую Россию» и разрыв сложившихся в районе «пищевых цепочек». В качестве ответчиков в судебном иске она указала не только собрание депутатов района, но и «ставленницу районных депутатов» Веру Шилову, исполняющую обязанности главы района, а также губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который еще до сессии публично поддержал намерение депутатов досрочно прекратить полномочия главы района.

«Уже понятны основные доводы будущей апелляционной жалобы: суд первой инстанции не применил правовую позицию Конституционного Суда РФ, и выводы судебного акта противоречат обстоятельствам дела. В определениях Конституционного Суда от 16 июля 2013 года № 1241-О, от 27 октября 2015 года № 2437-О указано, что решения представительного органа муниципального образования, связанные с удалением главы муниципального образования в отставку, не должны носить произвольный характер. Тем самым, в условиях исключительности права представительного органа местного самоуправления на неудовлетворительную оценку установлены препятствия субъективизму. Отказом в удовлетворении заявления Светланы Васильковой Опочецкий суд проигнорировал эти правовые предписания высшего суда и не придал никакого значения нарушениям процедуры удаления в отставку», говорит защитница госпожи Васильковой Елена Маятникова.

Кроме того, суд не стал обсуждать ходатайство об отложении заседания для подготовки возражений по новым «доводам» ответчиков. Светлана Василькова еще до вынесения решения опровергла некоторые из них, однако на исход это не повлияло.

В конце ноября «Ъ-СПб» подробно рассказывал, что единороссы уволили главу района Псковской области от «Яблока» Светлану Василькову при лучших показателях за десятилетие. Она руководила в нем три года, победив на выборах кандидата команды губернатора, единоросса Ивана Штылина. К решению депутатов она прикладывала особое мнение, в котором указала, что считает, что отстранение было не в интересах избирателей, а в интересах ЕР.

Александр Просяник

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