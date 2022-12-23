В селах Кубани в 2023 году планируют открыть подростковые центры

В станицах и поселках Краснодарского края планируют открыть несколько подростковых центров. Об этом уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сказала на встрече с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Хотим открыть такие центры и в Краснодарском крае, но не в городах, а станицах и поселках. Мы готовы помочь с их обустройством и оснащением, сформируем команду специалистов. Уверена, подросткам будет интересно», – сказала Мария Львова-Белова.

Детский омбудсмен отметила, что в стране уже открыто 18 таких подростковых пространств в рамках стратегической программы уполномоченного «Подростки России». В них работают наставники и психологи. В следующем году в России планируют запустить еще 45 центров.

Детский омбудсмен также отметила поддержку властями региона социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. По ее словам, опыт Краснодарского края в материально-технической базе и уровень мер поддержки можно транслировать и в другие регионы.

В Краснодарском крае как минимум троих детей воспитывают 93,5 тыс. семей. Все они получили краевой маткапитал при рождении третьего или последующих детей в размере около 140 тыс. руб.

Еще почти 13,5 тыс. детей в регионе являются сиротами. Почти все они воспитываются в замещающих семьях, которые получают единовременное пособие 300 тыс. руб. или 500 тыс. руб. на ребенка с инвалидностью. По словам губернатора, в этом году квартиры получат более 1 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram