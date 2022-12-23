«Тольяттиазот» поднимет зарплату сотрудникам на 12%

С 1 января 2023 года размер окладов сотрудников «Тольяттиазота» повысится на 12%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Решение принято руководством предприятия с учетом текущей производительности труда, анализа рынка в отрасли и индексом потребительских цен в России. Приказ о повышении заработной платы подписан генеральным директором «Тольяттиазота» Анатолием Шаблинским.

В компании отмечают, что индексация не коснется руководящего состава предприятия. Увеличение оклада скажется и на росте других выплат работникам. Изменится размер премий, отпускных, оплаты сверхурочных часов, доплаты за работу во вредных условиях труда и в ночные часы.

Публичное акционерное общество «Тольяттиазот» (ПАО «ТОАЗ») – одно из трех предприятий в мире, мощности которого позволяют выпускать более 3 млн т аммиака в год. ТОАЗ также является одним из крупнейших производителей карбамида в мире, выпускает карбамидоформальдегидный концентрат и другие химические продукты, продает продукцию потребителям в Южной Америке, Африке, Европе и Азии.

Андрей Сазонов