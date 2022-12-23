Жителя Сочи осудили на 8 лет за убийство сожительницы в лесу

Хостинский районный суд Сочи назначил местному жителю восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство своей сожительницы в лесу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

14 мая 2022 года 41-летний житель Сочи был в лесу со своей сожительницей. Будучи пьяным он поссорился с ней и не менее трех раз ударил ее палкой по голове и телу. В результате 50-летняя женщина скончалась через несколько часов на месте происшествия.

Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Он признал свою вину. Ему назначили восемь лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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