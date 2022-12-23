Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ульяновской области заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 41%

По данным регионального управления Роспотребнадзора, недельный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога по совокупному населению на 54,8%. Заболеваемость на прошедшей неделе выросла на 41,09%.

В Ульяновске на прошедшей неделе зарегистрирован 10701 случай заболевания ОРВИ и гриппом, что выше недельного эпидпорога на 78,0%, заболеваемость выросла на 35,86%. На прошлой неделе подтвержден 61 случай заболевания гриппом, в том числе 42 случая – грипп А(Н1N1)pdm09 (так называемый «свиной грипп»).

Андрей Васильев, Ульяновск

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...