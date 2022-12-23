В Ульяновской области заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 41%

По данным регионального управления Роспотребнадзора, недельный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога по совокупному населению на 54,8%. Заболеваемость на прошедшей неделе выросла на 41,09%.

В Ульяновске на прошедшей неделе зарегистрирован 10701 случай заболевания ОРВИ и гриппом, что выше недельного эпидпорога на 78,0%, заболеваемость выросла на 35,86%. На прошлой неделе подтвержден 61 случай заболевания гриппом, в том числе 42 случая – грипп А(Н1N1)pdm09 (так называемый «свиной грипп»).

Андрей Васильев, Ульяновск