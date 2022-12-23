Управление делами администрации Ульяновска за сговор оштрафовано на 100 тысяч рублей

За сговор и достижение и реализацию антиконкурентного соглашения управление ФАС по Ульяновской области оштрафовало муниципальное казенное учреждение «Управление делами администрации города Ульяновска» на 100 тыс. руб., сообщило антимонопольное ведомство.

Как сообщает УФАС, в декабре прошлого года комиссия Ульяновского УФАС России признала, что мэрия Ульяновска, МКУ «Управление делами администрации города Ульяновска» (Управделами) и ООО «Строительная компания Альпы» нарушили закон «О защите конкуренции», заключив антиконкурентное соглашение при выполнении строительных работ по ремонту кровли здания администрации Ленинского района города Ульяновска.

Так, Управделами провело 10 закупок малого объема на выполнение работ по ремонту кровли с начальной ценой контракта от 387,9 тыс. руб. до 599,6 тыс. руб., но ни одна закупка не состоялась из-за отсутствия заявок, после чего заказчик заключил прямые договоры с ООО «СК Альпы». Но договоры были заключены без проведения торгов, «что создало преимущественные условия деятельности одному хозяйствующему субъекту, необоснованно сократив число подрядчиков, которые могли бы участвовать в торгах и конкурировать за получение контракта, в том числе снизить цену закупки».

МКУ «Управление делами администрации города Ульяновска» не согласилось с решением УФАС и обратилось в суд, но суды двух инстанций подтвердили законность решения антимонопольного ведомства.

УФАС подчеркивает, что «участники сговора были привлечены к административной ответственности», Управделами уже оплатило штраф в полном объеме. Кроме того, на 20 тыс. руб. оштрафовано должностное лицо мэрии и на 775 тыс. руб. – ООО «СК Альпы».

Андрей Васильев, Ульяновск