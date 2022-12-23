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C 24 декабря на 149 улицах Москвы повысится тариф на парковку

Новые тарифы на парковку вступают в силу с 24 декабря, сообщает транспортный портал Москвы.

Повышение цен планируется, в общей сложности, на 149 улицах в разных районах. «Ъ» насчитал 42 улицы, где вводится максимальный тариф 450 руб. в час (Богословский, Выставочный Шубинский переулки, Болотная улица, Чистопрудный бульвар и другие), а также 28 улиц с новым тарифом 380 руб. (в том числе, 1-й Вышеславцев переулок, 5-я улица Ямского Поля, Большая Спасская улица, Большой Староданиловский переулок). Также есть улицы, где старая цена 40 руб. в час повышается вдвое (Гаражная улица, Госпитальный переулок, Краснохолмская набережная и другие).

Тарифы повышаются для снижения нагрузки на паркинги, поясняли ранее в дептрансе Москвы, а также для борьбы с «блуждающим» трафиком из автомобилей, ищущих свободное место.

На 27 улицах цены понизятся. Например, в Бумажном проезде или Красногвардейском бульваре ранее действовал дифференцированный тариф (до 150 руб. в час), с 24 декабря будет 80 руб. в час. На Пантелеевской улице и Лужнецком проезда цена уменьшается с 80 до 40 руб. в час.

Полный список улиц, где изменится цена парковки, опубликован на транспортном портале Москвы.

Иван Тяжлов

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