В Геленджике закроют съезд с транспортной развязки на М-4 «Дон» из-за реконструкции участка

С 24 декабря по 1 февраля 2023 года в Геленджике пройдет реконструкция на участке 1512–1517-й км трассы М-4 «Дон». Из-за этого будет закрыт съезд с транспортной развязки по направлению поселок Джубга — центр Геленджика на 1513-м км и примыкание к аэропорту со стороны Новороссийска, сообщает пресс-служба «Автодора».

Доступ в центр Геленджика будет осуществляться со стороны Новороссийска по старой схеме, а со стороны Джубги — по эстакаде на улице Луначарского и через разворот на 1514-м км. Для доступа в микрорайон Северный как со стороны Новороссийска, так и со стороны Джубги будет организовано двустороннее движение на примыкании, расположенном на 1514-м км.

Кроме того, на новые построенные полосы для проведения работ по реконструкции старой дороги переключат движение транспорта от микрорайона Марьина Роща до выезда из микрорайона Северный.

Татьяна Ручкина

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