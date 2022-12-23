Правительство Ярославской области подвело итоги работы в 2022 году

Основные результаты работы органов исполнительной власти за 2022 год подвели в Правительстве Ярославской области.

«В этом году мы реализовали большое количество социальных проектов. Продолжилось строительство инфраструктуры в районах — школ, больниц, ФАПов, спортивных объектов, учреждений культуры Огромная работа была проведена по дорогам. Мы в 1,5 раза увеличили объемы ремонта и привели в порядок почти 500 км дорог»,— сказал губернатор Михаил Евраев.

Как отметил губернатор, на 2023 год утверждены стратегические планы развития в каждом из районов области.

Михаил Евраев особо отметил проект комплексного благоустройства «Наши дворы», в рамках которого в регионе было приведено в порядок 483 объекта, в т.ч. 318 дворов, 41 общественная территория, 93 детские и спортивные площадки и 23 места для выгула животных. В программе участвовали все муниципальные образования региона.

Социальная поддержка

Правительством области в 2022 году была введена новая мера — помощь в газификации индивидуальных жилых домов. В рамках социальной газификации было построено более 141 км газовых сетей и газифицировано более 1150 домовладений.

Также в 2022 году введены новые категории льготополучателей — семьи, имеющие троих и более детей, в том числе в возрасте до 23 лет, что позволит им продолжить пользоваться мерами соцподдержки и после совершеннолетия старшего ребенка.

Здравоохранение и образование

Правительство области продолжило укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Завершен капитальный ремонт на 107 объектах. В больницы и поликлиники поступило 477 единиц оборудования и 26 машин для доставки медперсонала. Построено 14 модульных зданий: три здания врачебных амбулаторий, 10 зданий фельдшерско-акушерских пунктов и модульная поликлиника в поселке Красные Ткачи.

В рамках реализации правительством области нацпроекта «Образование» открыт 61 центр естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», первый школьный «Кванториум», в пяти колледжах Ярославской области — 12 современных мастерских. Пять школ Ярославской области вошли в федеральную программу капремонта.

Строительство

В 2022 году в Ярославской области при содействии правительства области введено 795 тыс.кв.м жилья. Восстановлены права 533 участников долевого строительства семи проблемных жилых домов. До конца 2023 года будет полностью решена проблема обманутых дольщиков семи оставшихся в реестре домов. Завершено расселение 15,63 тыс.кв.м аварийного жилья,

Транспорт

Правительство области заявляет о своих успехах в этой сфере — в 2022 году началась комплексная транспортная реформа, включая концессионное соглашение по развитию горэлектротранспорта, в рамках которого будут реконструированы 45,3 км трамвайных путей, два путепровода, депо и приобретены 47 современных низкопольных трамваев. Объем инвестиций — 19,7 млрд рублей.

Туризм и культура

Результаты работы правительства области таковы — за девять месяцев 2022 года количество ночующих туристов превысило 1,7 млн чел., которые «оставили» в регионе 8,8 млрд руб. Кроме того, каждый пятый гость, посетивший Ярославскую область, в течение года возвращается 2 – 3 и более раз.

В 2022 году правительством области в рамках реализации нацпроекта «Культура» построены, капитально отремонтированы и оснащены оборудованием 28 объектов. За 11 месяцев 2022 года учреждения культуры приняли 17,8 млн посетителей.

Экономика

На заседании правительства области было отмечено, что в текущем году количество системообразующих предприятий Ярославской области в федеральном перечне достигло 38, что позволяет им пользоваться мерами государственной поддержки, разработанными Правительством РФ. Бизнесу региона была предоставлена финансовая поддержка на сумму более 1,1 млрд рублей. В ходе ПМЭФ-2022 подписано 11 инвестсоглашений суммой более 57 млрд руб.

АПК

Основным результатом работы в секторе АПК региональное правительство выделило вхождение Ярославской области в топ-10 ESG-рейтинга Россельхозбанка. Отмечается соответствие агропромышленного комплекса региона стандартам устойчивого развития. Всего в 2022 году сектор АПК получил более 1 млрд руб. господдержки. По итогам года производство зерновых и зернобобовых культур в регионе превысило показатели 2021 года в два раза и составило 117 тыс. т. Продукция ярославских сельхозпредприятий по инициативе губернатора брендируется логотипом «Ярославский продукт». Проект реализован в 400 магазинах. В следующем году количество магазинов, где будет реализовываться проект, увеличится в 3,8 раза. В рамках реализацции проекта «Ярфермер» правительством области количество фермерских магазинов будет увеличено до 82.

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