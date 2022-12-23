В конце недели на Кубани прогнозируют дождь, ветер и мокрый снег

24-25 декабря в Краснодарском крае прогнозируется дождь, мокрый снег и ветер. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

24 декабря в регионе ожидается переменная облачность, ночью и днем без существенных осадков. Местами возможен туман, гололедно-изморозевое отложение. Ветер составит 4-9 м/с, на участке Анапа-Геленджик местами порывы достигнут 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3°; днем 7…12°, местами на Азовском побережье 3…8°; в горах ночью +1…-4°, днем 3…8°; на Черноморском побережье ночью 1…6°, днем 8…13°.

25 декабря в регионе будет переменная облачность. Местами пройдут осадки в виде дождя, в горах с мокрым снегом. Ночью и утром прогнозируется местами туман. Ветер составит 4-9 м/с, местами на Черноморском побережье будут порывы до 12-14 м/с. Ночью температура воздуха в регионе будет 0…+5°, местами в восточной половине края +1…-4°; днем 6…11°; в горах ночью ожидается +1…-4°; днем 3…8°; на Черноморском побережье ночью 3…8°, днем 7…12°.

Татьяна Ручкина

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