Ульяновские гимнастки стали лучшими среди мастеров спорта

Представительницы физкультурно-спортивного общества «Динамо» Ульяновской области стали сильнейшими среди мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта на Всероссийских соревнованиях «Возрождение», прошедших с 17 по 22 декабря во Дворце художественной гимнастики «Татьяна Арена» в Ульяновске, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Ульяновской области.

По программе мастеров спорта серебряным призером стала сборная МФСОО «Новая лига» (Красноярский край), бронза досталась РФСО «Локомотив» (Нижегородская область). Среди кандидатов в мастера спорта в тройку сильнейших также вошли гимнастки РФСО «Локомотив» (Нижегородская область) и ОФСОО «Авангард» (Нижегородская область).

В состязаниях приняло участие более 500 гимнасток из разных регионов страны. Выступление проходили по двум дисциплинам: «групповое упражнение» и «индивидуальная программа».

Андрей Васильев, Ульяновск