Суд в ДНР впервые применил нормы российского УПК в отношении членов «Азова»

По решению Ворошиловского межрайонного суда Донецка арест 19 бойцов полка «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) был продлен на два месяца. Как отметили власти ДНР, это первый прецедент продления меры пресечения участникам «Азова» в рамках российского законодательства.

«Суд удовлетворил ходатайство надзорного ведомства и на два месяца продлил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении 19 азовцев, обвиняемых в участии в деятельности организации, признанной террористической (ч. 2 ст. 234 УК ДНР). В отношении еще 15 человек суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста 26 декабря»,— рассказали ТАСС в правоохранительных органах ДНР.

Первое уголовное дело, фигурантами которого стали участники полка «Азов», было передано в суд ДНР 5 июля. Бойцы украинского подразделения находятся в плену в ДНР с мая, после выхода с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Андрей Сапожников