На территории ПГНИУ появится часовня в память погибшим во время стрельбы

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Пермский край провел встречу с губернатором региона Дмитрием Махониным и ректором Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Дмитрием Красильниковым. Как сообщили в пресс-службе правительства Пермского края, на встрече обсуждался мастер-план реновации кампуса университета, который предполагает поэтапное преобразование объектов культурного наследия на территории университета и строительство нового общежития на 360 мест. В частности планируется, что на территории ПГНИУ появятся часовня, как дань памяти погибшим во время стрельбы 20 сентября 2021 года.

Дмитрий Чернышенко поручил федеральному Минобрнауки совместно с вузом подготовить предложения по источникам финансирования и мероприятиям реновации, внести их в правительство России до 1 февраля 2023 года.