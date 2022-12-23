На Московском вокзале в Петербурге открыли арт-объект, посвященный туристам

В центре Санкт-Петербурга открыли новый арт-объект, посвященный туристам. Скульптуру установили на Московском вокзале, она изображает семью туристов, которые приехали посмотреть город.

По задумке, мама фотографирует счастливого сына, играющего с кошкой, в то время как папа отошел купить мороженое. Рядом можно увидеть символы Петербурга – столбик уличного фонаря, на котором сидит маленький ангел. Стоит отметить, что первые фонари в России появились именно в Санкт-Петербурге при Петре I.

На церемонии открытия арт-объекта присутствовали глава комитета по транспорту Валентин Енокаев, глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, начальник ОЖД Виктор Голомолзин и автор скульптуры Арутюн Акобян.

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