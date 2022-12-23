В Анапе из-за массовой аварии с грузовиком оказался перекрыт участок Супсехского шоссе

Из-за массовой аварии в Анапе дорогу перегородила квартирная блок-секция, выпавшая из грузовика. Об этом сообщает официальный Telegram-канал отдела МВД по городу-курорту. По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозов у фуры.

По информации ведомства, водитель грузового автомобиля Scania, перевозивший бетонную конструкцию, двигался по Супсехскому шоссе. На одном из участков дороги, не сумев затормозить, автомобиль протаранил несколько легковых машин, после чего столкнулся со столбом и деревом. В ходе аварии с платформы фуры на проезжую часть упал бетонный груз. Сотрудники дорожно-патрульной службы полиции города перекрыли движение на месте происшествия и организовали объездные маршруты.

О пострадавших не сообщается.

Дмитрий Нестеренко

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