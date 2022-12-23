«Понятие "блогер" давно дискредитировано»

Больше половины россиян не хотят, чтобы их потомки стали блогерами. К такому выводу пришли аналитики «ЮKassa», «СберМаркетинг» и Rambler&Co. Согласно их исследованию, две трети граждан не видят блогерами своих детей и внуков. Правда, 55% респондентов согласны, что это прибыльное дело, а более 30% считают, что это профессия будущего.

“Ъ FM” спросил у популярных блогеров, с чем, на их взгляд, связаны такие результаты и могли бы они сами посоветовать такую работу своим детям:

Айза Анохина: «Я не хотела бы, чтобы мои дети были блогерами, наверное, потому что они этого не хотят. У них другие интересы и увлечения. Я и себя блогером не считаю. Так получилось, что появилась большая аудитория, но я для этого ничего не делала, кроме того, что жила. Очень часто блогеры живут исключительно ради своей выгоды, они не делают ничего общественно полезного, и это мнение, к сожалению, которое можно купить. Если ты имеешь широкую аудиторию, то можешь обладать большим влиянием. Круто распределять это влияние на добро. Нам этого не хватает сейчас в мире».

Валентин Петухов, также известный как Wylsacom: «Само понятие "блогер" давно и плотно дискредитировано в сознании людей. То есть это такой беспринципный человек, цель которого по большей части только заработать денег. Ничего созидательного он, по мнению людей, не несет. Хотел бы я, чтобы мои дети были блогерами? Не могу сказать, что мечтал бы об этом, но это выбор, который каждый, и ребенок в том числе, сделает сам. Я бы точно не был против. На самом деле, изнутри эта кухня представляет достаточно хороший жизненный опыт. В любом случае человек, который смог достичь какого-то успеха на этом поприще, точно не пропадет, потому что это направление, которое очень быстро учит тебя многим профессиям. То есть это в первую очередь человек-оркестр, который должен уметь все и сразу. Не самый плохой вариант».

Ксения Дукалис: «Можно понять скепсис родителей, бабушек и дедушек в отношении работы блогером в стране, где одна за другой уничтожаются площадки и не создаются толковые альтернативные. Все мамы и папы желают своему ребенку какой-то стабильности. А так как это в принципе фриланс, к тому же постоянно находящийся под давлением государства, то можно сказать, что индустрия в каком-то хаотичном раздрае сейчас».