В Краснодаре ввели в эксплуатацию кабинет врача общей практики по улице Бовкуна

В Краснодаре завершили строительство кабинета врача общей практики по улице Ивана Бовкуна. Социальный объект уже ввели в эксплуатацию, сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

«Социальный объект востребован в этом районе, ведь врач должен быть рядом с тем местом, где живут люди. И кабинет врача общей практики решает этот вопрос. Преимущество такого объекта в том, что в нем сможет получить медицинскую помощь вся семья»,— отметил Евгений Наумов.

Объект возводили по краевой госпрограмме «Развитие здравоохранения». Кабинет рассчитан на 64 посещения в смену. Он оснащен процедурной, комнатой матери и ребенка, а также консультационным, прививочным, кабинетом медсестры и педиатра.

Медучреждение передадут в ведение краевого министерства здравоохранения. Первые пациенты смогут посетить его в следующем году.

Татьяна Ручкина

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