Следком задержал в Петербурге офтальмолога с 50-летнем стажем по подозрению в оказании незаконных услуг

Кандидат медицинских наук с 50-летнем стажем, врач офтальмолог Игорь Скворцов задержан в Санкт-Петербурге в оказании небезопасных услуг. Уголовное дело возбудили после жалобы нескольких пациентов, рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

Ряд потерпевших рассказали, что после операции господина Скворцова начали терять зрение. Кандидат наук заведует офтальмологическим отделением больницы «РЖД-медицина», в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Как установило следствие, врач неоднократно ставил под угрозу здоровье своих пациентов. К примеру, летом 2021 года Игорь Скворцов попросил у трех пожилых пациентов с катарактой по 10 тыс. руб. за установку иностранной и более качественной линзы. Однако лечение можно было провести по полису ОМС, без привлечения допсредств.

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