В Новороссийске на горячее питание отдельных категорий школьников направили 244 млн рублей

В 2022 году в Новороссийске на горячее питание отдельных категорий школьников, обучающихся в муниципальных школах, выделили 243,9 млн руб. Всего из бюджетов всех уровней на горячее питание школьников в городе выделяется ежегодно 325 млн руб., сообщает пресс-служба мэрии.

«Питание в муниципальных школах города организовано таким образом, чтобы полностью покрывать потребности ребенка в энергии, биологических и пищевых веществах и обеспечивать его нормальный рост, физическое и интеллектуальное развитие»,— отметили в администрации Новороссийска.

На приобретение продуктов питания для дошкольных учреждений в 2022 году выделили из городского бюджета 81,3 млн руб.

Татьяна Ручкина

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