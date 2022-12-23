В Крыму мужчина, насиловавший восьмилетнюю падчерицу, получил 18 лет колонии

Ранее судимого жителя Крыма приговорили к 18 годам колонии за изнасилования несовершеннолетней падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СК РФ. Сексуальное насилие преступник совершал на протяжении нескольких лет.

Следствием установлено, что 37-летний житель Раздольненского района полуострова с 2019 по 2021 годы, проживая со своей сожительницей и ее дочкой, совершал в отношении падчерицы преступления сексуального характера. На момент первого эпизода злодеяния девочке было 8 лет.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений сразу по нескольким уголовным статьям: п. «б» ч.ч. 4, 5 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование).

Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

Дмитрий Нестеренко

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