Нападающий ХК «Сочи» перешел в СКА

Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Андрей Алтыбармакян перешел в петербургский СКА. Об этом сообщает пресс-служба сочинской команды.

«Сочи» в обмен на игрока получил денежную компенсацию. 24-летний форвард в нынешнем сезоне участвовал в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 16 (6+10) очков.

Андрей Алтыбармакян является воспитанником СКА. За сочинский клуб он также выступал в сезонах-2018/19 и 19/20. После он провел два сезона в «Рокфорде», который выступает в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В «Сочи» нападающий вернулся перед началом нынешнего сезона.

Татьяна Ручкина

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