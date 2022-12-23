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Губернатор оценил подготовку спорткомплекса «Подолино» накануне соревнований

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев проверил ход работ по капитальному ремонту двух участков объездной дороги вокруг спорткомплекса «Подолино» в Ярославском районе. Дорогу, протяженностью 1,5 км, расширили и уложили асфальт. Также были оборудованы новая парковка на тысячу машиномест и разворотная площадка для автобусов.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Проект реконструкции дороги позволит обеспечить подъездные и объездные пути к спорткомплексу, что очень важно для организации и проведения здесь спортивных событий всероссийского и международного уровня. Поручаю «Губернаторскому контролю» выезжать на объект для проверки качества работ и соблюдения подрядчиком поставленных сроков»,— сказал Михаил Евраев.

Общая стоимость реконструкции составила 93 млн руб. Часть средств выделена правительством области Ярославскому району в качестве целевой субсидии из областного дорожного фонда.

С конца декабря до середины марта в «Подолино» запланировано проведение 11 спортивных мероприятий, сообщает правительство области. В декабре здесь пройдут I и II этапы Кубка России по фристайлу в дисциплине «Акробатика», а с 10 января – III и IV этапы соревнований.

На совещании, которое провел губернатор по работе СК «Подолино» в зимний период, обсудили вопросы безопасности, движения частного и общественного транспорта, создания зоны для пешеходов, дежурства бригад скорой медицинской помощи.

«Правительство области совместно с организаторами соревнований прикладывает максимальные усилия для проведения всех мероприятий в «Подолино» этой зимой на качественном уровне. Мы принимаем здесь не только Кубок России, чемпионат и первенство России по фристайлу. В феврале нас ждет еще один праздник экстремального спорта — открытые международные соревнования «Кубок чемпионов» по фристайлу. Прошу особое внимание уделить безопасности спорткомплекса. К этому событию по периметру места проведения соревнований должны быть установлены видеокамеры, разработан четкий план доставки зрителей, их нахождения на территории спорткомплекса, чтобы потоки машин и пешеходов не пересекались»,— отметил Михаил Евраев.

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