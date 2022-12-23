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Глава Ставрополья рассказал о совместной с Кубанью инициативе взять под госконтроль рынок зерна

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал в рамках пресс-конференции совместную инициативу глав Ставрополья, Краснодарского края и Ростовской области — убрать с российского рынка иностранных зернотрейдеров. Господин Владимиров заявил, что цель обращения к президенту России заключается в том, чтобы деньги с продажи зерна оставались в России.

«Очень бы хотелось, чтобы центр извлечения прибыли приблизился к центру производств, и прибыль оставалась не на перепродажах, особенно импортных. Все-таки хочется, чтобы это были российские продавцы, платящие российские налоги и находящиеся в России, но торгующие в мире. Поэтому такая инициатива и появилась. Мы за подписью трех руководителей регионов создали обращение к президенту, и очень хочется, чтобы деньги, которые подняты нашими крестьянами из земли, остались здесь. Когда мы продаем зерно по $150, а видим, что стоимость тонны зерна поднимается до $435, возникает вопрос, где эти $300, которые должны были остаться в России»,— рассказал Владимир Владимиров.

Отметим, что об инициативе глав Кубани, Ставрополья и Ростовской области — ограничить долю иностранных трейдеров на предприятиях АПК было рассказано в фильме Андрея Кондрашова «Зерно», вышедшем на канале «Россия-1». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале написал, что господин Кондрашов затронул важную тему для края и всей страны. «В своем фильме он подробно рассказывает о непростой ситуации, которая сегодня складывается в части экспорта зерна, а также о том, как зарубежные компании выкачивают зерно по "теневым звеньям цепи"»,— написал глава Кубани.

Василий Хитрых

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