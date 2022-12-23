В Сочи перед новогодними праздниками стабилизировали цены на продукты

Работу по стабилизации цен на курорте в преддверии новогодних и рождественских праздников провели по поручению главы города Алексея Копайгородского. Стоимость праздничного набора продуктов, приобретенных на ярмарках выходного дня, на семью из четырех человек будет меньше на 25%, чем в целом по стране, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

При исследовании департамент курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи брал за основу стоимость продуктов питания, используемых в традиционном новогоднем меню.

«С учетом того, что чек на аналогичный продуктовый набор в этом году в среднем по стране увеличился на 14%, в Сочи этот показатель удалось удержать без существенного роста»,— отметил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Ярыш.

Татьяна Ручкина

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