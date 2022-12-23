Лучшие автомобильные фото недели

Последний Bugatti с двигателем W16, скоростной заезд на купе Venom 1000 Mustang GT500 с привязанной к крыше новогодней елью, единственное в своем роде купе Zagato Alfa Romeo Giulia SWB и другие события недели — в фотогалерее «Ъ Автопилот».
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Последний Bugatti с двигателем W16, скоростной заезд на купе Venom 1000 Mustang GT500 с привязанной к крыше новогодней елью, единственное в своем роде купе Zagato Alfa Romeo Giulia SWB и другие события недели — в фотогалерее «Ъ Автопилот».
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