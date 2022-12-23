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Коммерсантъ FM
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Лучшие автомобильные фото недели

Яркие кадры и события 19 — 23 декабря

Последний Bugatti с двигателем W16, скоростной заезд на купе Venom 1000 Mustang GT500 с привязанной к крыше новогодней елью, единственное в своем роде купе Zagato Alfa Romeo Giulia SWB и другие события недели — в фотогалерее «Ъ Автопилот».

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Теннисистка Эмма Радукану, которая является послом бренда Porsche, взяла очередные уроки вождения, на этот раз на трассе Брэндс-Хэтче за рулем Porsche 911 GT3. И не забыла сделать селфи на память

Теннисистка Эмма Радукану, которая является послом бренда Porsche, взяла очередные уроки вождения, на этот раз на трассе Брэндс-Хэтче за рулем Porsche 911 GT3. И не забыла сделать селфи на память

Фото: Porsche

В ежегодном заезде на скорость Christmas Tree Run, которое с 2017 года проводит американское тюнинг-ателье Hennessey Performance, гонщик Спенсер Гесвейн разогнался на1000-сильном купе Venom 1000 Mustang GT500 с привязанной к крыше новогодней елью до 309 км/ч

В ежегодном заезде на скорость Christmas Tree Run, которое с 2017 года проводит американское тюнинг-ателье Hennessey Performance, гонщик Спенсер Гесвейн разогнался на1000-сильном купе Venom 1000 Mustang GT500 с привязанной к крыше новогодней елью до 309 км/ч

Фото: Hennessey Performance

Зима в Москве

Зима в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Совместное предприятие Nidec Leroy-Somer Holding и Stellantis начало производство электродвигателей в Тремери, Франция. Произведенные здесь электромоторы будут устанавливаться на новые DS 3 E-Tense, Peugeot e-208, Jeep Avenger и электрический Opel Mokka

Совместное предприятие Nidec Leroy-Somer Holding и Stellantis начало производство электродвигателей в Тремери, Франция. Произведенные здесь электромоторы будут устанавливаться на новые DS 3 E-Tense, Peugeot e-208, Jeep Avenger и электрический Opel Mokka

Фото: Stellantis

Автомобиль на обочине

Автомобиль на обочине

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Компания SEAT представила третью модель электрического скутера — MO 50

Компания SEAT представила третью модель электрического скутера — MO 50

Фото: SEAT

Компания Bugatti показала эксклюзивный гиперкар Chiron Profilee, который станет последним автомобилем марки с двигателем W16

Компания Bugatti показала эксклюзивный гиперкар Chiron Profilee, который станет последним автомобилем марки с двигателем W16

Фото: Bugatti

Последствие снегопада

Последствие снегопада

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Глава Audi Sport Рольф Михль поставил перед командой амбициозную цель — завоевать подиум в общем зачете предстоящего ралли-рейда «Дакар»

Глава Audi Sport Рольф Михль поставил перед командой амбициозную цель — завоевать подиум в общем зачете предстоящего ралли-рейда «Дакар»

Фото: Audi

Редкий XK120 из коллекции Jaguar Classic выставлен на продажу на заводе марки в Ковентри, Англия, после успешного завершения гонки 1000 Miglia Experience UAE, состоявшейся в начале декабря 2022 года

Редкий XK120 из коллекции Jaguar Classic выставлен на продажу на заводе марки в Ковентри, Англия, после успешного завершения гонки 1000 Miglia Experience UAE, состоявшейся в начале декабря 2022 года

Фото: Jaguar

Мужчина разбивает наледь на боковом окне автомобиля, образовавшуюся после «ледяного дождя»

Мужчина разбивает наледь на боковом окне автомобиля, образовавшуюся после «ледяного дождя»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Кузовное ателье Zagato представило эксклюзивное купе Alfa Romeo Giulia SWB, созданное в единственном экземпляре

Кузовное ателье Zagato представило эксклюзивное купе Alfa Romeo Giulia SWB, созданное в единственном экземпляре

Фото: Zagato

Открытие движения по первому этапу Северного обхода Лобни

Открытие движения по первому этапу Северного обхода Лобни

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Теннисистка Эмма Радукану, которая является послом бренда Porsche, взяла очередные уроки вождения, на этот раз на трассе Брэндс-Хэтче за рулем Porsche 911 GT3. И не забыла сделать селфи на память

Фото: Porsche

В ежегодном заезде на скорость Christmas Tree Run, которое с 2017 года проводит американское тюнинг-ателье Hennessey Performance, гонщик Спенсер Гесвейн разогнался на1000-сильном купе Venom 1000 Mustang GT500 с привязанной к крыше новогодней елью до 309 км/ч

Фото: Hennessey Performance

Зима в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Совместное предприятие Nidec Leroy-Somer Holding и Stellantis начало производство электродвигателей в Тремери, Франция. Произведенные здесь электромоторы будут устанавливаться на новые DS 3 E-Tense, Peugeot e-208, Jeep Avenger и электрический Opel Mokka

Фото: Stellantis

Автомобиль на обочине

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Компания SEAT представила третью модель электрического скутера — MO 50

Фото: SEAT

Компания Bugatti показала эксклюзивный гиперкар Chiron Profilee, который станет последним автомобилем марки с двигателем W16

Фото: Bugatti

Последствие снегопада

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Глава Audi Sport Рольф Михль поставил перед командой амбициозную цель — завоевать подиум в общем зачете предстоящего ралли-рейда «Дакар»

Фото: Audi

Редкий XK120 из коллекции Jaguar Classic выставлен на продажу на заводе марки в Ковентри, Англия, после успешного завершения гонки 1000 Miglia Experience UAE, состоявшейся в начале декабря 2022 года

Фото: Jaguar

Мужчина разбивает наледь на боковом окне автомобиля, образовавшуюся после «ледяного дождя»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Кузовное ателье Zagato представило эксклюзивное купе Alfa Romeo Giulia SWB, созданное в единственном экземпляре

Фото: Zagato

Открытие движения по первому этапу Северного обхода Лобни

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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