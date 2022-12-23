Инвестиции в строительство офиса «Газпрома» в Казани составят 10 млрд рублей

Вложения в строительство офисного центра ООО «Газпром трансгаз Казань» оценили в 10 млрд руб. Об этом на заседании инвестиционного совета Татарстана заявил глава компании Рустем Усманов.

По его словам, офис появится на улице Салимжанова. Он будет находится около нового ИТ-парка имени Рамеева. Деньги будут выделены за счет собственных средств в рамках своей инвестпрограммы «Газпрома».

В ходе строительства офиса возведут три башни, многоуровневую подземную парковку. Также там будет размещен современный абонентский пункт для потребителей.

"Ъ-Казань"