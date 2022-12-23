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Коммерсантъ FM
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Совет федерации одобрил изъятие 19 млрд рублей через НДПИ у АЛРОСА

Совет федерации одобрил закон о введении дополнительных изъятий через НДПИ у компании АЛРОСА в размере 19 млрд руб. в 2023 году. Поправки вносятся в ст. 343 Налогового кодекса.

В Минфине ранее сообщали, что суммарное увеличение НДПИ для АЛРОСА в следующем году составит 19 млрд руб. Эти средства будут распределены между бюджетами России и Якутии.

Закон также корректирует порядок оценки стоимости добытых алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) при определении налоговой базы. Он был разработан в целях оказания господдержки оловодобывающей промышленности страны.

В июле в Налоговый кодекс также был внесен пункт о так называемой «нашлепке» к НДПИ у «Газпрома» на период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года в размере 416 млрд руб. ежемесячно.

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