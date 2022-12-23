Учредителя и директора «Кагальницкого молокозавода» осудили за крупное мошенничество

Кировский районный суд Ростова огласил приговор бывшему владельцу «Кагальницкого молокозавода» Виталию Кизявке и экс-гендиректору предприятия Дмитрию Фандиенко. Они признаны виновными в мошенничестве и отмывании средств, судом им назначено шесть лет и три года колонии общего режима соответственно. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что обвиняемые в 2012–2013 году похитили с расчетного счета ОАО «Кагальницкий молокозавод» 819 млн руб., предоставленных в качестве кредита «МТС-Банком». Кроме того, Кизявка в 2012–2014 годах совершал сделки для отмывания около 196 млн руб. Подсудимые вину не признали. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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Кристина Федичкина