Губернатор Прикамья попросил дополнительные федеральные средства на строительство новых зданий галереи и инфекционной больницы

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попросил дополнительное федеральное финансирование на строительство новых зданий Пермской художественной галереи, краевой инфекционной больницы и региональной музыкальной школы. Как пояснил губернатор на заседании федерального оргкомитета по подготовке к 300-летию Перми, дополнительные средства понадобились в связи с ростом цен на стройматериалы.

«По этим проектам принимались индивидуальные решения. По инфекционной больнице были (выделены.— «Ъ-Прикамье») деньги из резервного фонда. По галерее была дотация. Поэтому по существующим сейчас порядкам мы не можем претендовать на компенсацию удорожания. Поэтому просим оказать содействие»,— сказал господин Махонин. Необходимые суммы он не назвал.

Глава региона добавил, что на данный момент готовность комплекса инфекционной больницы составляет 40%: «Договаривались, что до конца года мы доведем степень готовности объекта до 35%. Сейчас у нас 40%, то есть идем немного с опережением графика. Объект должны закончить в следующем году».