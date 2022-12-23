В Ярославской области в 2023 году изменится размер пособия на ребенка

Депутаты областной думы на внеочередном заседании 23 декабря внесли корректировки в Социальный кодекс Ярославской области и в региональный закон «О временных мерах соцподдержки граждан, имеющих детей», предусматривающие объединение отдельных выплат в единое пособие.

С 1 января 2023 года в соответствии с федеральными нормами вводится ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, которое будет назначаться и выплачиваться беременным женщинам (в случае, если срок их беременности составляет 6 и более недель, и они встали на учет в ранние сроки беременности), одному из родителей, на каждого ребенка в возрасте до 17 лет. Размер пособия на ребенка будет зависеть от дефицита дохода семьи. Он составит 50%, 75%, либо 100% от прожиточного минимума на ребенка, установленного в Ярославской области.

Единовременная выплата по беременности и родам, ежемесячное пособие на ребенка отдельным категориям граждан, ежемесячная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет с 1 января 2023 года назначаться не будут. При этом семьи, которым указанные денежные выплаты уже были назначены до 1 января 2023 года, сохранят свое право на их получение.

На финансирование мер соцподдержки будет выделено 4 мдрд руб., из них 73% — это федеральные средства и 27% — средства областного бюджета. В 2023 году на эти цели будет направлено более 1 млрд руб. По оценкам регионального правительства получателями средств могут стать 51 тыс. человек.

Кроме того, в областное законодательство внесены изменения, которые дают возможность определенной категории многодетных семьей получить единовременную выплату взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства. При этом семьи не будут исключаться из очереди на улучшение жилищных условий.

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