Директор государственного центра поддержки предпринимательства стал руководителем реготделения «Опоры России»

В минувший четверг на внеочередном общем собрании ульяновского регионального отделения «Опоры России» председателем организации был избран директор АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» (РЦПСП, региональный центр «Мой бизнес») Руслан Гайнетдинов. Об этом ульяновский региональный центр «Мой бизнес» сообщил на своей странице в VK. В сообщении отмечается, что решение было принято «практически единогласно.

Возглавлявший ранее реготделение «Опоры России» Николай Солодовников переходит на пост заместителя председателя. Ранее, 15 октября, господин Солодовников заявил, что складывает с себя полномочия председателя реготделения в связи с тем, что «новые направления бизнеса находятся далеко за пределами региона, а работать «на два города» не продуктивно».

АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» является фактически государственной организацией, единственным учредителем РЦПСП является министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области.

Господин Гайнетдинов считает, что то, что он возглавляет РЦПСП и во всем зависит от решения региональной власти, «не будет каким-то препятствием в работе на посту руководителя общественной организации». «Скорее, даже наоборот, с точки времени информированности и передачи информации как от правительства области предпринимателям, так и от предпринимателей – областному правительству, кроме того, у меня появились определенные обязанности и ответственность перед людьми, которые мне доверили руководство общественной организацией малого и среднего бизнеса», – сказал «Ъ-Волга» Руслан Гайнетдинов.

Ранее, в августе этого года, руководителем регионального отделения «Деловой России» была избрана региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Екатерина Толчина, входящая в структуру администрации губернатора Ульяновской области.

Андрей Васильев, Ульяновск