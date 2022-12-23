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Осужденная за гибель двоих детей на пожаре жительница Волгоградской области не признала вину

Жительницу Волгоградской области приговорили к двум годам колонии-поселения за причинение смерти по неосторожности двоим своим детям. Об этом сообщает прокуратура региона.

Установлено, что подсудимая 3 ноября прошлого года, будучи пьяной, оставила без присмотра в частном доме четверых детей – двух, четырех, восьми и 10-ти лет. Младший ребенок нашел зажигалку и поджег простынь. Огонь быстро распространился по дому. Старшая девочка помогла выбраться из дома четырехлетнему брату, а оставшиеся в доме мальчики погибли от отравления угарным газом.

Вину в инкриминируемом деянии женщина не признала.

Дочь и сын осужденной сейчас проживают со своими отцами.

Марина Ковалева

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